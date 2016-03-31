Медицинская комиссия FIA не допустила двукратного чемпиона "Формулы-1" к участию в Гран-при Бахрейна

Медики не допустили двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо к участию в гоночном уик-энде второго этапа чемпионата мира - Гран-при Бахрейна, сообщает Motorsport.com.

Алонсо стал участником крупной аварии на первом этапе сезона-2016 - Гран При Австралии. После столкновения с машиной пилота Haas Эстебана Гутьерреса McLaren испанца взмыл в воздух и несколько раз перевернулся, долетев до ограждения трассы.

Автомобиль двукратного чемпиона мира получил серьёзные повреждения, но гонщик смог самостоятельно выбраться из кокпита. Никаких травм у Фернандо выявлено не было.

Однако после медицинской проверки в преддверии Гран При Бахрейна в четверг врачи запретили Алонсо принимать участие в соревнованиях в эти выходные.

«После обследования, проведенного сегодня утром в медицинском центре Международного автодрома Бахрейна, принято решение, что гонщик McLaren Honda Фернандо Алонсо не должен принимать участие в Гран При Бахрейна в этот уик-энд. Проведя сравнительный анализ результатов двух сканирований грудной клетки, специалисты пришли к заключению, что по соображениям безопасности оснований для допуска испанца к гонке недостаточно. Также предложено провести повторные проверки перед Гран При Китая, прежде чем принять решение о допуске его к следующей гонке», – говорится в заявлении FIA.

Место Алонсо в McLaren займёт резервный гонщик команды Стоффель Вандорн, который срочно вызван из Японии, где он принимал участие в тестах местной Суперформулы. В Бахрейне бельгиец проведёт свой дебютный Гран При.

В прошлом году Алонсо вынужден был пропустить стартовую гонку сезона из-за последствий аварии на предсезонных тестах.

Как сообщал УНИАН, в первой гонке сезона победу праздновал немецкий гонщик Mersedes Нико Росберг, опередивший своего партнера по команде трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.