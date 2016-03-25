Формат квалификации этапа "Формулы-1" в Бахрейне не изменится

Новый формат квалификации гонок "Формулы-1" получит второй шанс после этапа в Бахрейне, когда этот вопрос снова будет вынесен на обсуждение, сообщает Autosport.

"Они собираются сделать то, что я предложил – провести квалификацию в Бахрейне по такому же формату, как и на первом этапе. После этого мы будем лучше представлять ситуацию, понимать, что сделано верно, в чём мы ошиблись, какие нужно внести коррективы и стоит ли вообще отказываться от этого формата?", - отмечает промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун

"В первую очередь, это была идея FIA – я сказал, что мы поддержим любой вариант, который они считают правильным. Поскольку никто не знает, как именно должно быть правильно, мы решили оставить всё как есть, и ещё раз вернуться к этой теме после гонки. После двух этапов мы сможем оценить идею и понять, что было правильно, а что – нет. В Мельбурне команды тоже не понимали, что должны делать – это также не помогло ситуации" - добавил функционер.

Ранее альтернативой квалификации комиссия рассматривала вариант, при котором первые две сессии проходят с небольшими коррективами по правилам 2016 года, а финальный сегмент - по правилам 2015-го. Но данное решение не получило одобрение у всех членов комиссии.

Как сообщал УНИАН, сезон "Формулы-1" стартовал гонкой "Гран-при Австралии" в Мельбурне 20 марта, которую выиграл немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг.