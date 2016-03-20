Алонсо попал в серьезную аварию на гран-при "Формулы-1" в Австралии (видео)

Испанский гонщик «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающий за команду McLaren, попал в серьезную аварию на первой в сезоне гонке — Гран-при Австралии.

Об этом сообщает официальный сайт «Формулы -1», передает Lenta.ru.

Алонсо разбил свой болид, потеряв управление при попытке обогнать мексиканца Эстебана Гутьерреса. Машина испанского гонщика потеряла колесо, перевернулась и врезалась в отбойник. Оба спортсмена не пострадали.

Алонсо поблагодарил безопасные болиды за спасение жизни.

Победу на Гран-при Австралии одержал немец Нико Росберг из Mercedes.