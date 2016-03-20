Пилот "Мерседес" Росберг выиграл первый этап "Формулы-1" сезона-2016

В Мельбурне (Австралия) завершилась первая гонка сезона-2016 чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1", где победу одержал пилот команды "Мерседес" Нико Росберг, сообщает официальный сайт соревнований.

Дистанцию в 58 кругов (307.574 км.) пилот преодолел за 1 час 48 минут 15.565 секунды.

Немец на 8,060 секунды опередил своего партнера по команде действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона. Таким образом, пилоты "Мерседес" сделали дубль в этой гонке.

Тройку призеров замкнул немец Себастьян Феттель из команды Феррари.

На протяжении гонки был один серьезный инцидент. На 19-м круге Фернадо Алонсо атакуя перед третьим поворотом Эстебана Гутьерреса, не рассчитал дистанцию на торможении и зацепил передним колесом машину мексиканца, который смещался на торможении. Машина Алонсо перевернулась несколько раз и влетел в ограждение, а Гутьеррес застрял в гравийной ловушке. К счастью все обошлось легким испугом и без серьезных травм. Таким образом гонка остановилась на 15 минут.

Второй этап сезона Ф-1 - Гран-при Бахрейна - состоится в Сахире 3-4 апреля.