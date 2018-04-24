Новый сезон Формулы-1: кто остановит Льюиса Хэмилтона?

В новом чемпионате на старт выйдут одиннадцать команд, что на одну больше, чем было год назад, но главный фаворит остается неизменным. Льюис Хэмилтон, выигравший вместе с «Мерседесом» два последних титула, намеревается вновь стать чемпионом Формулы-1.

Собственно, в этом и заключается главная интрига грядущего сезона - сможет ли кто-то из пилотов навязать борьбу британцу? На данный момент дать ответ на этот вопрос невозможно, но куда легче перечислить привычные фамилии конкурентов Хэмилтона. Прежде всего, это трехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из «Феррари», это партнер Хэмилтона по «Мерседесу» немец Нико Росберг, а также еще один гонщик «Феррари» финн Кими Райкконен. Последний в свои 36 лет станет самым возрастным участником пелотона.

Американский новичок и французский старичок

В отличии от межсезонья-2015, прошедшие месяцы отдыха в Формуле-1 прошли спокойно. В составе команд-лидеров не было ни одного громкого перехода пилотов, а самым заметным «трансфером» можно назвать расставание француза Ромена Грожана с «Лотусом» в пользу команды-дебютанта Ф-1 «Хаас».

«Хаас Ф-1» - это первая американская «конюшня» в Формуле-1 за прошедшие 30 лет. Так сложилось исторически, что команды из США редко стремятся попасть в «Королеву автоспорта», довольствуясь участием в своих национальных сериях IndyCar и NASCAR. Собственник новичка Ф-1 Джин Хаас в 2003 году также начал свою карьеру автоспортивного функционера с NASCAR, где основал команду и дал ей свою фамилию. В родной серии он выиграл два чемпионата и со временем расширил свои амбиции до создания «конюшни» в Формуле-1. «Хаас» мог появится в составе участников Ф-1 еще год назад, но тогда дебют отложили. Зато сейчас уже ничего не помешает ей стать одиннадцатым участником Кубка конструкторов. Причем, наверняка, одиннадцатым лишь по порядку, но не по успешности.

Стоит отметить, что у болельщиков Формулы-1 есть некоторые опасения от выступлений американской команды, базирующиеся на предыдущем расширении участников Ф-1 в 2010 году. Тогда Формула-1 приняла в свои ряды команды «Лотус», «Верджин» и «Хиспанию», которые сначала стали аутсайдерами чемпионата, а затем либо сменили вывеску, либо прекратили свое существование. Тем не менее, амбиции «Хаас» следуют дальше, чем это было у трех предыдущих новичков, а некоторые специалисты уже прогнозируют для американской команды борьбу за попадание в первую десятку на финише отдельных Гран-При.

Примерно такие же цели в новом сезоне будет преследовать воссоздавшаяся заводская команда «Рено». Французы в 2012 году продали конюшню «Лотусу», но теперь, когда у «Лотуса» возникли финансовые трудности, она вновь перешла под управление бывших владельцев. Команда «Рено» всего десять лет назад дважды подряд выигрывала чемпионат Формулы-1, когда в кокпите желто-голубого болида сидел Фернандо Алонсо. После этого «Рено» несколько раз менял свои цвета, а амбиции опускались все ниже.

В команде не скрывают, что в 2016 году ждать подвигов от нее не приходится, а потому в «Рено» уже в ближайшие месяцы планируют начать работы над новым авто. Дескать, раз в нынешнем году побороться за титул не получится, есть смысл пораньше заняться созданием конкурентной машины на 2017 год. Тем временем, на трассах Формулы-1 команда постарается предоставить максимум опыта двум молодым гонщиков команды Кевину Магнуссену и Джолиону Палмеру. Как надеются французы, этот опыт пригодится пилотам уже через год, когда нужно будет штурмовать высоты совсем другого уровня.

Куда доедет «Макларен»?

Минувший сезон стал для «Макларена» наихудшим за последние 36 лет - восьмикратные победители Кубка конструкторов, в распоряжении которых находились два чемпиона мира Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон, завершили год на предпоследнем месте. Причина такого провала заключается в ненадежности техники, а именно: моторов компании «Хонда». Когда-то, в конце восьмидесятых, альянс «Макларена» с японским гигантом принес команде с легендарными Айртоном Сенной и Аленом Простом четыре кряду чемпионских титула, но теперь ничего не указывает на возможное повторение былых успехов.

В течение сезона-2015 гонщики «Макларена» ни разу не добирались до подиума, но сразу 12 раз досрочно сходили с дистанции. Именно поэтому еще по ходу прошедшего чемпионата японцы начали работать над усовершенствованием двигателя, в чем добились некоего прогресса. Теперь, как показывают результаты тестов, по крайней мере до финиша «Макларены» будут доезжать чаще. Тем не менее, прежние высокие задачи британцы по-прежнему оставляют на потом. Этот тезис подтверждает и босс «Макларена» Эрик Булье, по словам которого, цель команды в наступающем сезоне - регулярно попадать в третий сегмент квалификации, где будут оставаться десять гонщиков. Схожего мнения придерживается и глава подразделения «Хонды» в Формуле-1 Ясуке Хасегава: «На этот сезон мы ставим реалистичные цели, то есть, стабильно набирать очки».

Таким образом, в 2016 году основными конкурентами «Макларена» вновь станут не мощные «Мерседес» и «Феррари», а середняки и аутсайдеры – «Рено», «Заубер» и «Торо Россо». Престижа в такой борьбе не добудешь, но гений Алонсо и Баттона в любом случае должен позволить «Макларену» выдать несколько ярких гонок, а порой, возможно, даже побороться за место на подиуме.

Младший против старшего

Одним из открытий сезона может стать «Форс-Индия», для которой новый чемпионат станет уже девятым в Формуле-1. Важно, что при этом команда продолжает год за годом прогрессировать, добравшись уже до позиции в Топ-5 Кубка конструкторов. Задача на новый сезон, как минимум, сохранить позиции, и для этого у «Форс-Индии» все есть. Во-первых, стабильность состава пилотов - Нико Хюлькенберг и Серхио Перес начнут вместе уже третий сезон. Во-вторых, слегка усовершенствованные болиды, которые принесли команде много очков в конце прошлого сезона.

Конкурировать «Форс Индия» будет с командами одной франшизы – «Ред Булл» и «Торо Россо». Первые накануне сезона создали одно из лучших шасси во всей «Формуле-1», но при этом не могут рассчитывать на мощность и надежность моторов «Рено». Вторые же, наоборот, могут похвастаться тем, что получили в распоряжение хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом году моторы «Феррари». В «Торо Россо» не только громко заявляют об амбициях попасть в первую пятерку Кубка конструкторов, но еще и тихо шепчутся о желании обойти по итогам чемпионата своих старших братьев из «Ред Булл». Накануне сезона-2016 это выглядит маловероятно, но не так уж и нереалистично.

Ко второму эшелону команд Формулы-1 также следует отнести «Уильямс», который хоть и имеет сильный состав пилотов в лице Вальтери Боттаса и Фелипе Массы, пока не может бросить вызов «Мерседесу» и «Феррари». Британская конюшня поставила перед собой задачу сохранить третье место в Кубке конструкторов, и ей это вполне под силу.

Быть ли интриге?

Последний раз турнирная интрига на финише сезона Формулы-1 наблюдалась еще в 2012 году. После этого Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, за счет значительно превосходящих другие команды болидов, выигрывали титулы с солидным преимуществом над соперниками. Увы, грядущий сезон вновь может быть лишен интриги, ведь автомобили «Мерседес» остаются мощнейшими во всем пелотоне, а Льюис Хэмилтон - как бы не спорил другой пилот команды Нико Росберг, - однозначным первым номером «Мерседеса».

Теоретически бросить вызов фавориту может лишь «Феррари» во главе с Себастьяном Феттелем, который в прошлом году хоть и отстал от Хэмилтона более, чем на 100 очков в общем зачете, но все же записал себе в сезон в актив. На автомобиле, всерьез уступавшем «Мерседесам», немецкий гонщик тринадцать раз финишировал в тройке лучших и трижды выигрывал Гран-При. Результаты предсезонных тестов показывают, что «Феррари» за зиму смогли сократить отставание в скорости от «Мерседеса», но имеющегося запаса у немецкой конюшни, вместе с талантом Хэмилтона, должно хватить на третью подряд победу этой команды и четвертый титул чемпиона мира для Льюиса.

Коэффициенты на победу в сезоне (William Hill):

Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 1.57

Нико Росберг («Мерседес») - 4.00

Себастьян Феттель («Феррари») - 5.50

Кими Райкконен («Феррари») - 29.00

Фернандо Алонсо («Макларен») - 41.00

Дженсон Баттон («Макларен») - 67.00

Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 67.00

Вальтери Боттас («Уильямс») - 101.00

Даниил Квят («Ред Булл») - 151.00

Фелипе Масса («Уильямс») - 151.00

Коэффициенты на победу в Кубке конструкторов (William Hill):

«Мерседес» - 1.12

«Феррари» - 6.00

«Ред Булл» - 21.00

«Макларен» - 26.00

«Уильямс» - 51.00

Алексей Игнатенко