FIA расширила спектр ограничений на обмен сообщениями накануне старта нового сезона "Формулы-1"

Международная автомобильная федерация подтвердила намерение ужесточить действующие ограничения, сообщает motorsport.com.

Новый список запрещенных сообщений стал еще шире и разнообразнее, чем предполагалось изначально.

Из документа, разосланного командам перед отправкой в Австралию, где в этот уик-энд состоится первый этап сезона-2016, становится ясно, что в FIA настроены на жесткий подход к вопросу ограничения радио- и других способов связи гонщика с командой.

Так, в документе утверждается, что FIA планирует ограничить "любую связь с пилотом, включая, но не ограничиваясь этим, сообщения по радио и пит-борды".

Ограничения на обмен сообщениями будут вступать в действие всякий раз, как гонщик выезжает из боксов. Исключение составляет лишь короткий промежуток времени непосредственно перед гонкой – между установочными кругами.

В новой редакции списка ограничений FIA указывает, что отныне команды могут предупреждать пилота о критической проблеме с автомобилем лишь в том случае, если "отказ компонента или системы неизбежен и теоретически может окончательно вывести машину из строя".

Кроме того, ограничение действует в отношении информации о времени круга и деталях прохождения сектора. Гонщикам дозволено сообщать только об их собственных показателях – информация о результатах других участников будет им недоступна. А информация о планирующемся пит-стопе может быть донесена до гонщика лишь на круге, с которого он должен уйти на пит-лейн – не ранее.

Гран-при Австралии - первый этап сезона "Формулы-1" пройдет в Мельбурне 19-20 марта.