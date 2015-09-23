Восстановление чемпиона "Формулы-1" Шумахера движется медленными темпами

Процесс восстановления самого титулованного гонщика в истории "Формулы-1" Михаэля Шумахера "идёт мучительно долго, и не стоит ждать чудес на горизонте", сообщает Motorsport.com со ссылкой на Daily Express.

По информации таблоида, Шумахер, получивший тяжёлую черепно-мозговую траву во время падения с горных лыж в конце 2013 года, по-прежнему не в состоянии самостоятельно передвигаться и говорить, а также практически не воспринимает происходящее вокруг. При этом вес немецкого спортсмена снизился менее чем до 45 кг.

Также издание уточняет, что в швейцарском доме Шумахера, куда его доставили больше года назад из госпиталя в Гренобле, за состоянием здоровья 46-летнего немца присматривают 15 врачей во главе с профессором Ричардом Фраковяком из Луизианского университета.

Никаких официальных комментариев от пресс-секретаря Михаэля Шумахера Сабины Кем пока не последовало, но ранее она не раз подчёркивала, что любые публикации в прессе о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира Ф1 являются спекулятивными.

Как сообщал УНИАН, экс-автогонщик проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. Он вернулся туда из клиники в сентябре 2014 года. До этого Шумахер более полугода находился в коме из-за несчастного случая, произошедшего во время катания на горных лыжах в декабре 2013-го. Тогда немец упал и ударился головой о камень.