Утверждены список участников и календарь Формулы-1 на 2019 год

Новый сезон Формулы-1 стартует 17 марта.

Международная автомобильная федерация (FIA) на своем сайте обнародовала список команд Формулы 1 на сезон-2019.

Следует отметить отсутствие Force India. Ведь новый владелец команды Лоренс Стролл изменил название на Racing Point.

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Кроме того, стали известны номера, под которыми будут выступать новички состязаний: Ландо Норрис из McLaren выбрал номер 4; Джордж Расселл из Williams — 63; Антонио Джовинацци из Sauber — 99. Пока без номера остается гонщик Toro Rosso Александер Элбон.

Польский гонщик Роберт Кубица, который возвращается в Формулу 1 в следующем сезоне после тяжелейшей травмы, будет выступать под номером 88.

Также FIA утвердила календарь сезона Формулы 1 на 2019 год.

Первый Гран-при сезона традиционно стартует в Австралии. Гонка на автодроме в Мельбурне состоится 17 марта. Заключительный этап чемпионата, также уже привычно, завершится в Абу-Даби 1 декабря.

Календарь Формулы-1 на сезон-2019

17 марта — Гран-при Австралии

31 марта – Гран-при Бахрейна

14 апреля – Гран-при Китая

28 апреля – Гран-при Азербайджана

12 мая – Гран-при Испании

26 мая – Гран-при Монако

9 июня – Гран-при Канады

23 июня — Гран-при Франции

30 июня — Гран-при Австрии

14 июля — Гран-при Великобритании

28 июля — Гран-при Германии

4 августа — Гран-при Венгрии

1 сентября — Гран-при Бельгии

8 сентября — Гран-при Италии

22 сентября — Гран-при Сингапура

29 сентября — Гран-при России

13 октября — Гран-при Японии

27 октября — Гран-при Мексики

3 ноября — Гран-при США

17 ноября — Гран-при Бразилии

1 декабря – Гран-при Абу-Даби