Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при ОАЭ Формулы-1
16:39, 24 ноября 2018Мотор
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Последняя гонка сезона - в Дубаи - состоится завтра.
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию последней гонки сезона Формулы-1 / Reuters
В Дубаи на автодроме Яс-Марин завершилась квалификация Гран-При ОАЭ чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1, где победу одержал чемпион мира сезона-2018 Льюис Хэмилтон.
Ставший досрочно лучшим пилотом сезона британский гонщик из немецкой команды Mercedes показал лучший результат 1 минута 34.794 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Его партнер по команде Валттери Боттас занял 2-е место в квалификации.
Далее расположились пилоты итальянской Ferrari - Себастьян Феттель и Кими Райкконен.
А третью решетку стартового поля займут пилоты Red Bull Racing - Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.
Гонка Гран-при ОАЭ состоится завтра, в воскресенье, 25 ноября.
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