Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при ОАЭ Формулы-1

Последняя гонка сезона - в Дубаи - состоится завтра.

В Дубаи на автодроме Яс-Марин завершилась квалификация Гран-При ОАЭ чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1, где победу одержал чемпион мира сезона-2018 Льюис Хэмилтон.

Ставший досрочно лучшим пилотом сезона британский гонщик из немецкой команды Mercedes показал лучший результат 1 минута 34.794 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Его партнер по команде Валттери Боттас занял 2-е место в квалификации.

Далее расположились пилоты итальянской Ferrari - Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

А третью решетку стартового поля займут пилоты Red Bull Racing - Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.

Гонка Гран-при ОАЭ состоится завтра, в воскресенье, 25 ноября.