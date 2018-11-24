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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при ОАЭ Формулы-1

16:39, 24 ноября 2018
Мотор
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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию последней гонки сезона Формулы-1 / Reuters

В Дубаи на автодроме Яс-Марин завершилась квалификация Гран-При ОАЭ чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1, где победу одержал чемпион мира сезона-2018 Льюис Хэмилтон.

Ставший досрочно лучшим пилотом сезона британский гонщик из немецкой команды Mercedes показал лучший результат 1 минута 34.794 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Его партнер по команде Валттери Боттас занял 2-е место в квалификации.

Далее расположились пилоты итальянской Ferrari - Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

А третью решетку стартового поля займут пилоты Red Bull Racing - Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен. 

Гонка Гран-при ОАЭ состоится завтра, в воскресенье, 25 ноября.

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Теги: #Формула-1#Дубаи#Гран-при#Льюис Хэмилтон чемпион Ф-1