Экс-чемпион мира Алонсо прощальную гонку в Формуле-1 проведет на специальном болиде

Будет изменена также и расцветка шлема испанца.

Предстоящий Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби станет последним этапом экс-чемпиона мира Фернандо Алонсо в карьере. Желая подчеркнуть этот факт, в команде "Макларен" разработали специальную раскраску машины, на которой Фернандо выступит в предстоящий уик-энд.

Thanks @Mclaren for the special livery. Love it 😍💙❤️💛 pic.twitter.com/K5DUYhODmH — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 21, 2018

К привычным цветам "Макларен" на кожухе двигателя добавились синяя, красная и желтая полосы, символизирующие цвета шлема испанского гонщика. Кроме того, на верхней и боковых частях машины добавлены буквы FA.

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"Мы хотим, чтобы последний Гран-при стал для него особенным во всех отношениях, и специальная раскраска – один из способов сделать это. Мы работали вместе с Фернандо, FIA и Формулой-1, чтобы изменить раскраску на одну гонку, и они поддержали этот шаг", - заявил исполнительный директор "Макларен" Зак Браун.

Специальной будет и раскраска шлема испанца. Новая раскраска состоит из двух частей, разделённой вертикальной полосой и перечислением 32-х гонок, которые Алонсо выиграл в Формуле-1. Одна половина напоминает современные цвета шлема испанца, другая – ту раскраску, которую он использовал в начале карьеры.

2001-2018. Thanks @BellRacingEU for this special helmet . Very proud to partner with the best 👌💙❤️💛. #bell#bellhelmetspic.twitter.com/2T8aMHtEEN — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 22, 2018

Гран-при Абу-Даби пройдет в ближайший уик-энд. Отметим, что чемпионом мира Формулы-1 в пятый раз стал британский гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон.