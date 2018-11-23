цей матеріал доступний українською

Экс-чемпион мира Алонсо прощальную гонку в Формуле-1 проведет на специальном болиде (фото)

11:26, 23 ноября 2018
Мотор
218 0
motorsport.com

Предстоящий Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби станет последним этапом экс-чемпиона мира Фернандо Алонсо в карьере. Желая подчеркнуть этот факт, в команде "Макларен" разработали специальную раскраску машины, на которой Фернандо выступит в предстоящий уик-энд.

К привычным цветам "Макларен" на кожухе двигателя добавились синяя, красная и желтая полосы, символизирующие цвета шлема испанского гонщика. Кроме того, на верхней и боковых частях машины добавлены буквы FA.

Читайте такжеОпубликовано последнее интервью Шумахера, которому скоро исполнится 50 лет

"Мы хотим, чтобы последний Гран-при стал для него особенным во всех отношениях, и специальная раскраска – один из способов сделать это. Мы работали вместе с Фернандо, FIA и Формулой-1, чтобы изменить раскраску на одну гонку, и они поддержали этот шаг", - заявил исполнительный директор "Макларен" Зак Браун.

Специальной будет и раскраска шлема испанца. Новая раскраска состоит из двух частей, разделённой вертикальной полосой и перечислением 32-х гонок, которые Алонсо выиграл в Формуле-1. Одна половина напоминает современные цвета шлема испанца, другая – ту раскраску, которую он использовал в начале карьеры.

Гран-при Абу-Даби пройдет в ближайший уик-энд. Отметим, что чемпионом мира Формулы-1 в пятый раз стал британский гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Формула-1