Опубликовано последнее интервью Шумахера, которому скоро исполнится 50 лет

Последнее интервью выдающийся гонщик дал за месяц до страшной трагедии в декабре 2013 года.

На официальном сайте легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера появилось его последнее видеоинтервью, которое он дал за месяц до страшной трагедии в декабре 2013 года.

Тогда, катаясь на лыжах, Шумахер упал и получил тяжелую травму головы. До сих пор он находится в глубокой коме, его семья не комментирует состояние гонщика.

В интервью Михаэль рассказал о том, что необходимо для того, чтобы стать великим спортсменом.

- Какой титул был для вас самым эмоциональным?

- Однозначно, 2000 год с "Феррари". 21 год для "Феррари" без чемпионства, четыре года для меня. Наконец, в Сузуке-2000 я провел великолепную гонку, и мы выиграли чемпионат.

- Кого из соперников в "Формуле-1" вы уважали больше?

- Однозначно Мику Хаккинена. С ним были великие битвы, но всегда теплые отношения.

- Насколько важна физическая форма в "Формуле-1"?

- "Формула-1" очень тяжелая. Раньше, без усиления тормозов и руля, она была еще тяжелее. Но в любом случае это один из самых тяжелых видов спорта, к нему нужно много готовиться.

- У вас были кумиры в детстве?

- Я следил за Айртоном Сенной, Винченцо Соспири. Но настоящим кумиром для меня был Тони Шумахер, потому что он был великим футболистом.

Читайте такжеЧлен семьи Шумахера рассказал о состоянии здоровья 7-кратного чемпиона Формулы-1

- Вы верили, что будете устанавливать рекорды "Формулы-1", или у вас были сомнения в своих способностях?

- Рекорды - это одно. Сомнения? Они очень важны, чтобы не быть слишком самоуверенным. Нужно быть скептиком, искать возможности для улучшений, для шага вперед. Я чувствовал, что недостаточно способный, что нужно продолжать работать над собой. Наверное, это была одна из причин того, что я стал тем, кто я есть.

- Вы всегда говорили, что успех достигается командными усилиями. Но разве "Формула-1" - не выступление одного человека?

- Успех в любой жизненной ситуации - это командная работа. Один ты делаешь то, что можешь. В команде ты сильнее. "Формула-1" - командная работа, а не шоу одного человека.

- Вы привели "Бенеттон" и "Феррари" к чемпионскому титулу и помогли на пути к успеху "Мерседеса". Эти периоды можно сравнивать?

- У меня были похожие задачи. Сначала мы строили команду в "Бенеттоне" 4-5 лет, потом то же самое было в "Феррари". Мы пытались сделать то же самое в "Мерседесе" за более короткий период. У них была одна общая деталь - Росс Браун. Подумайте об этом.

- Для улучшения результата вы анализировали результаты всех соперников или только лучших?

- Для прогресса, для поиска новых шагов для улучшения нужно смотреть не только на машину, на себя, нужно смотреть на других гонщиков. Не только на лидеров - все имеют какие-то особенности. Я следил за всеми.

- Вы говорили, что картинг - лучшая тренировка для гонщиков всех классов. Почему?

- Картинг тренирует много личных навыков. Но более всего - соперничество, гонки "колесо в колесо".

- Можно добраться до вершин только благодаря таланту?

- Талант в любом спорте очень важен, но нужно развивать и другие навыки.

Следует добавить, что 3 января 2019 года Михаэлю Шумахеру исполнится 50 лет.