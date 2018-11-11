Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии, Mercedes - Кубок конструкторов-2018

Завершился южноамериканский этап гонки "королевской серии" автоспорта.

В Сан-Пауло (Бразилия) завершился этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, в котором победу одержал новоиспеченный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Его команда - Mercedes, в своб очередь, также стала обладателем Кубка конструкторов сезона-2018, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон впервые в карьере выиграл гонку в статусе чемпиона мира в том же сезоне, когда и завоевал титул.

Дистанцию бразильского этапа длиной в 71 круг британский чемпион преодолел за 1 час 27 минут 09.066 секунды. Следом за ним финишировал Макс Ферстаппен из RED BULL RACING с отставанием в 1.469 секунды. Тройку призеров замкнул Кими Райкконен из FERRARI - +4.764 секунды отставания.

В Кубке конструкторов у Mercedes теперь 620 очков. Команда на 67 баллов опережает Ferrari (553) и досрочно, за одну гонка до конца сезона стала обладателем титула сильнейшей команды Формулы-1 сезона-2018.

Заключительный этап Формулы-1 нынешнего года состоится через две недели в Абу-Даби (ОАЭ).