Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии Формулы-1

Новоиспеченный чемпион мира не собирается сбавлять обороты.

На автодроме в Сан-Паулу завершилась квапификация чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Быстрейшее время на круге сегодня показал британский пилот Льюис Хэмилтон из немецкой Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел быстрейший круг за 1 минуту 07.281 секунды.

Компанию британцу в первом ряду на стартовой решетке составит немец Себастьян Феттель из итальянской Ferrari - 1:07.374.

Второй ряд стартовой решетки займут финн Валттери Боттас из Mercedes 1:07.441 и финн Кими Райкконен из Ferrari - 1:07.456.

Пятерку лучших гонщиков квалификации замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, с результатом 1:07.778.

Гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 11 ноября.