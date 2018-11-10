Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии Формулы-1
22:11, 10 ноября 2018Мотор
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Новоиспеченный чемпион мира не собирается сбавлять обороты.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии / Reuters
На автодроме в Сан-Паулу завершилась квапификация чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Быстрейшее время на круге сегодня показал британский пилот Льюис Хэмилтон из немецкой Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.
Хэмилтон преодолел быстрейший круг за 1 минуту 07.281 секунды.
Компанию британцу в первом ряду на стартовой решетке составит немец Себастьян Феттель из итальянской Ferrari - 1:07.374.
Второй ряд стартовой решетки займут финн Валттери Боттас из Mercedes 1:07.441 и финн Кими Райкконен из Ferrari - 1:07.456.
Пятерку лучших гонщиков квалификации замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, с результатом 1:07.778.
Гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 11 ноября.
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