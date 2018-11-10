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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии Формулы-1

22:11, 10 ноября 2018
Мотор
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бразилии / Reuters

Быстрейшее время на круге сегодня показал британский пилот Льюис Хэмилтон из немецкой Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел быстрейший круг за 1 минуту 07.281 секунды.

Компанию британцу в первом ряду на стартовой решетке составит немец Себастьян Феттель из итальянской Ferrari - 1:07.374.

Второй ряд стартовой решетки займут финн Валттери Боттас из Mercedes 1:07.441 и финн Кими Райкконен из Ferrari - 1:07.456.

Пятерку лучших гонщиков квалификации замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, с результатом 1:07.778.

Гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 11 ноября.

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Теги: #Льюис Хэмилтон#Формула-1 Гран-при Бразилии#Сан-Пауло