Британец Хэмилтон стал пятикратным чемпионом Формулы-1

Больших успехов добился только Михаэль Шумахер.

По итогам Гран-при Мексики Хэмилтон, в котором Льюис финишировал 4-м, досрочно – за три этапа до конца сезона – стал чемпионом мира.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл пятый чемпионский титул в «Формуле-1» и сравнялся по этому показателю с Хуаном-Мануэлем Фанхио.

Больших успехов добился только Михаэль Шумахер – у него семь чемпионских званий.

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В первой части сезона-2018 Хэмилтон уступал главному сопернику - немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари», но затем одержал серию побед, возглавил личный зачет, а в осенней части первенства увеличил отрыв благодаря собственной стабильности и ошибкам пилота итальянской команды.

Что касается Феттеля, то он досрочно обеспечил себе второе место в чемпионате. Третье место занимает на данный момент Кими Райкконен («Феррари») — 236 очков, на 9 пунктов отстает от него Валттери Боттас («Мерседес»). Шансы на третью позицию по результата сезона остаются и у Макса Ферстаппена ("Ред Булл") - 216 очков.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» сократилось до 55 очков: 1. «Мерседес» — 585, 2. «Феррари» — 530, 3. «Ред Булл» — 362...

Стоит отметить, что на Гран-при Мексики победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Тройку лучших замкнул Кими Райкконен.