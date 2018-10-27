Риккардо неожиданно выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1
22:15, 27 октября 2018Мотор
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Австриец принес команде Ред Булл 60-й поул-позишн в истории.
Даниэль Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Мексики / Eurosport
В Мехико завершилась квалификация Гран-при Мексики чемпионата мира по автоспорту в классе машин Формулы-1.
Победу в этой гонке одержал Даниэль Риккардо из Ред Булл, сообщает официальный сайт соревнований.
Решающий круг Данэль проехал за 1 минуту 14.759 секунлы и оказался на 0,026 секунды быстрее партнера по команде Макса Ферстаппена.
В свою очередь, Льюис Хэмилтон из Mercedes уступил Риккардо 0,135 секунды и занял 3-е место в квалификации.
Гонка Гран-при Мексики чемпионата мира Формулы-1 состоится в воскресенье, 28 октября.
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