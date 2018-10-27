цей матеріал доступний українською

Риккардо неожиданно выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1

22:15, 27 октября 2018
Мотор
202 0
Даниэль Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Мексики / Eurosport

Победу в этой гонке одержал Даниэль Риккардо из Ред Булл, сообщает официальный сайт соревнований.

Решающий круг Данэль проехал за 1 минуту 14.759 секунлы и оказался на 0,026 секунды быстрее партнера по команде Макса Ферстаппена. 

В свою очередь, Льюис Хэмилтон из Mercedes уступил Риккардо 0,135 секунды и занял 3-е место в квалификации.

Гонка Гран-при Мексики чемпионата мира Формулы-1 состоится в воскресенье, 28 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мексика#Формула-1#Гран-при