Райкконен выиграл Гран-при США и не позволил Хэмилтону досрочно добыть титул чемпиона Формулы-1

Этот триумф стал первым для 39-летнего финна с гонки в Австралии в 2013 году.

На автодроме в Остине завершилась гонка Гран-при США. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Кими Райкконен. Этот триумф стал первым для 39-летнего финна с победы в гонке в Австралии в 2013 году. Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, стартовавший с пятого места, неудачно поборолся с Даниэлем Риккардо, допустив разворот, но смог прорваться на четвёртое место, сохранив теоретические шансы на чемпионский титул. Формула-1. Гран-при США. Гонка. Топ-10 1. Кими Райкконен («Феррари») 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,281 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,342 4. Валттери Боттас («Мерседес») +18,222 5. Себастьян Феттель («Феррари») +24,744 6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.27,210 7. Карлос Сайнс («Рено») +1.34,994 8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.39,288 9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.40,657 10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.41,080 Не финишировали: Шарль Леклер («Заубер»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Ромен Грожан («Хаас»), Фернандо Алонсо («Макларен»).

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