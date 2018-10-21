Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США и близок к завоеванию титула в Формуле-1

Гонка Гра-при США состоится в ночь на понедельник, 22 октября, по киевскому времени.

На автодроме в Остине (штат Техас, США) завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, а тройку лучших замкнул его напарник по команде Кими Райкконен.

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Напомним, что Себастьян Феттель на старте Гран-при США будет оштрафован на три места. Таким образом, немец примет старт в гонке с пятой позиции.

Как сообщал УНИАН, Льюис Хэмилтон может стать чемпионом Формулы-1 сезона-2018 уже в ближайшее воскресенье. Гонка Гра-при США состоится в ночь на понедельник, 22 октября, по киевскому времени.