Хэмилтон может стать чемпионом Формулы-1 сезона-2018 уже в ближайшее воскресенье

На Гран-при США британскому пилоту немецкого Mercedes достаточно набрать 8 очков.

Льюис Хэмилтон на ближайшем Гран-при США может стать чемпионом мира по автогонкам в классе машин Формула-1.

Вероятность, что Льюис оформит пятый в своей карьере титул и сравняется по числу выигранных чемпионатов с Хуаном-Мануэлем Фанхио уже в США, очень высока, сообщает специализированный портал Motorsport.

Расклады известны, и самый простой вариант, при котором Хэмилтон уедет из Остина пятикратным чемпионом мира – это дубль Mercedes. Фактически все уже в руках Льюиса и его команды.

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Дубль немецкой команды вполне возможен. Ferrari в этом году сравнялась с Mercedes по чистой скорости, но осенью со Скудерией что-то явно не так. Мало того, что Себастьян Феттель растерял очки, так еще и машина порой просто не позволяет ему бороться с парнями из Mercedes на равных – как то было летом. С начала осени «серебряные стрелы» выиграли все гонки, а в двух последних и вовсе оформили дубли.

Гонка Гра-при США состоится в ночь на понедельник, 22 октября, по киевскому времени.