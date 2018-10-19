Хэмилтон может стать чемпионом Формулы-1 сезона-2018 уже в ближайшее воскресенье
Льюис Хэмилтон на ближайшем Гран-при США может стать чемпионом мира по автогонкам в классе машин Формула-1.
Вероятность, что Льюис оформит пятый в своей карьере титул и сравняется по числу выигранных чемпионатов с Хуаном-Мануэлем Фанхио уже в США, очень высока, сообщает специализированный портал Motorsport.
Расклады известны, и самый простой вариант, при котором Хэмилтон уедет из Остина пятикратным чемпионом мира – это дубль Mercedes. Фактически все уже в руках Льюиса и его команды.
Читайте такжеБританец Хэмилтон выиграл Гран-при Японии в Формуле-1
Дубль немецкой команды вполне возможен. Ferrari в этом году сравнялась с Mercedes по чистой скорости, но осенью со Скудерией что-то явно не так. Мало того, что Себастьян Феттель растерял очки, так еще и машина порой просто не позволяет ему бороться с парнями из Mercedes на равных – как то было летом. С начала осени «серебряные стрелы» выиграли все гонки, а в двух последних и вовсе оформили дубли.
Гонка Гра-при США состоится в ночь на понедельник, 22 октября, по киевскому времени.