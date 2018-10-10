В 2019 году будет организована женская автогоночная серия с призовым фондом 1 миллион фунтов

Планируется создание платформы, благодаря которой женщины-пилоты смогут принимать участие в Формуле-1.

В Лондоне официально объявили о запуске новой женской гоночной серии W Series.

Как сообщает Reuters, идею создания данной серии поддержали экс-пилот Формулы-1 Дэвид Кулхард и один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта Эдриан Ньюи.

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Планируется создание платформы, благодаря которой женщины-пилоты смогут принимать участие в Формуле-1. Что интересно, последний раз женщины участвовали в Гран-при «королевских гонок» еще в 1976 году.

Планируется, что W Series возьмет свой старт в мае 2019 года, а ее общий призовой фонд составит 1 млн фунтов (порядка 1,5 миллиона долларов). Общее количество участниц в чемпионате составит от 18 до 20, а отобраны гонщицы будут по результатам специальных тестов.

Гонки будут иметь получасовой формат и проводиться на болидах Формулы-3.