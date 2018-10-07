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Британец Хэмилтон выиграл Гран-при Японии в Формуле-1

12:19, 07 октября 2018
Мотор
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Льюис Хэмилтон (слева) выиграл Гран-при Японии / REUTERS

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на автодроме «Сузука» Гран-при Японии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

После этой победы британец еще больше нарастил свое преимущество в общем зачете чемпионата мира. Вторым после Хэмилтона до финиша добрался его напарник Валттери Боттас, а третьим - гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. 

Удачно же стартовавший в гонке пилот Ferrari Себастьян Феттель, после атаки Ферстаппена, откатился в конец пелотона и в итоге приехал в итоге лишь шестым, а Фернандо Алонсо - лишь 14-м.

Ранее сообщалось, что британец Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии.

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Теги: #Формула-1