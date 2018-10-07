Британец Хэмилтон выиграл Гран-при Японии в Формуле-1

Льюис Хэмилтон еще больше нарастил свое преимущество в общем зачете чемпионата мира.

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на автодроме «Сузука» Гран-при Японии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

После этой победы британец еще больше нарастил свое преимущество в общем зачете чемпионата мира. Вторым после Хэмилтона до финиша добрался его напарник Валттери Боттас, а третьим - гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Удачно же стартовавший в гонке пилот Ferrari Себастьян Феттель, после атаки Ферстаппена, откатился в конец пелотона и в итоге приехал в итоге лишь шестым, а Фернандо Алонсо - лишь 14-м.

Ранее сообщалось, что британец Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии.