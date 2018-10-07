Британец Хэмилтон выиграл Гран-при Японии в Формуле-1
12:19, 07 октября 2018Мотор
297 0
Льюис Хэмилтон еще больше нарастил свое преимущество в общем зачете чемпионата мира.
Льюис Хэмилтон (слева) выиграл Гран-при Японии / REUTERS
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на автодроме «Сузука» Гран-при Японии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
После этой победы британец еще больше нарастил свое преимущество в общем зачете чемпионата мира. Вторым после Хэмилтона до финиша добрался его напарник Валттери Боттас, а третьим - гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Удачно же стартовавший в гонке пилот Ferrari Себастьян Феттель, после атаки Ферстаппена, откатился в конец пелотона и в итоге приехал в итоге лишь шестым, а Фернандо Алонсо - лишь 14-м.
Ранее сообщалось, что британец Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter