Хэмилтон нечестно выиграл гонку Гран-при России Формулы-1 в Сочи

Его партнеру по команде Mercedes Боттасу боссы дали указание пропустить Хэмилтона вперед.

В Сочи завершилась гонка этапа Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1, в которой победу одержап британский пилот команды Merсedes Льюис Хэмилтон.

Британец завершил гонку с результатом 1 час 27 минут 25.181 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Его партнер по команде Валттери Боттас финишировал на 2-м месте - +2.545 секунды отставания, а дуэт пилотов Ferrari - на 3-4 местах. Себастьян Феттель опередил партнера по команде Кимми Райкконена.

Между тем, Хэмилтон выиграл Гран При России лишь после того, как стартовавшему с поула Валттери Боттасу отдали приказ пропустить напарника вперед. Боттас накануне выиграл квалификацию, стартовал с поул-позиции и сохранил первое место после пит-стопов. Он лидировал вплоть до 25 круга, когда по радиосвязи в Mercedes отдали финну приказ пропустить Хэмилтона вперед, что он и сделал в 13 повороте.

Начиная с этого момента британец сохранял отрыв от напарника, который держался впереди Себастьяна Феттеля, и первым пересек финишную черту. Кими Райкконен в течение всей гонки находился позади обоих гонщиков Mercedes и Феттеля, и пришел к финишу четвертым.