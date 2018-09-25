Калинин стал чемпионом Украины по мотоспорту

Кроме того, 19-летний представитель команды «М29» в финальный уик-энд установил новый рекорд трека «Чайка» на 600-кубовом байке, улучшив предыдущее собственное достижении более чем на пол секунды

В Киеве на пятом этапе Чемпионата Украины по мотогонкам Никита Калинин одержал уверенную победу в классе Суперспорт 600 и в очередной раз конвертировал свое мастерство в чемпионский титул.

Кроме того, 19-летний представитель команды «М29» в финальный уик-энд установил новый рекорд трека «Чайка» на 600-кубовом байке, улучшив предыдущее собственное достижении более чем на пол секунды, сообщает Sport.ua.

Интрига в борьбе за чемпионский титул сохранялась до последнего, так как одессит по техническим причинам не смог финишировать в первой гонке сезона и потерял со старта 25 очков. Для победы в чемпионате Калинину необходимо было выиграть оставшиеся все четыре старта, что он и сделал.

«Я очень рад победе в чемпионате и рад, что смог ускориться и обновить лучшее время круга на 600-кубовом байке. Я всегда рассматривал чемпионат Украины как проверку того, что я делаю каждый день, но без излишнего давления. И не смотря на тренировочный характер, эти соревнования очень важны для меня, так как я выступаю перед родными трибунами, большим количеством болельщиков, которые приходит на «Чайку» за зрелищной борьбой, и конечно, я хочу привезти победу моей команде.

Если первый этап получился скомканным для меня из-за постоянных проблем с мотоциклом, то финал прошел идеально. Поул, лидирование после старта, яркая борьба с более мощными 1000-кубовыми мотоциклами и победа в чемпионате. Хотелось пройти в последнем повороте Константина Писарева, но он был готов и контратаковал меня. Надеюсь, что зрители получили удовольствие от нашей борьбы.

В среду я отправляюсь на финальный этап чемпионата мира во Францию, так что интенсивный гоночный график продолжается. Сейчас уже все мысли о предстоящем старте», - отметил Калинин после финиша.

Финал чемпионата мира с участием Никиты Калинина пройдет 30 сентября во Франции на треке Маньи-Кур.