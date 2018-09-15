Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура Формулы-1

Британский пилот стал сильнейшим в предварительных заездах "ночной гонки".

В Сингапуре на трассе Марина Бей состоялась квалификация этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 Гран-при Сингапура, где сильнейшим оказался британский пилот Льюис Хэмимлтон из немецкой команды Mercedes.

Хэмилтон свой быстрейший круг преодолел за 1 минут 36,015 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Вторым на стартовой решетке завтра будет стартовать Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:36.334. Третье место в квалификации занял Себастьян Феттель из Ferrari - 1:36.628, и только четвертым стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас (1:36.702).

Гонкеа Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 16 сентября.