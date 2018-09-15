Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура Формулы-1
17:36, 15 сентября 2018Мотор
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Британский пилот стал сильнейшим в предварительных заездах "ночной гонки".
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура / Reuters
В Сингапуре на трассе Марина Бей состоялась квалификация этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 Гран-при Сингапура, где сильнейшим оказался британский пилот Льюис Хэмимлтон из немецкой команды Mercedes.
Хэмилтон свой быстрейший круг преодолел за 1 минут 36,015 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Вторым на стартовой решетке завтра будет стартовать Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:36.334. Третье место в квалификации занял Себастьян Феттель из Ferrari - 1:36.628, и только четвертым стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас (1:36.702).
Гонкеа Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 16 сентября.
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