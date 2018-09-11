Пилот Формулы-1 Райкконен перейдет из Феррари в Заубер в сезоне-2019

Официальное решение о переходе гонщика было объявлено сегодня утром.

Финский пилот Формулы-1 Кимми Райкконен после 8 лет выступлений в составе команды Феррари перейдет в Заубер.

Сегодня об этом было объявлено на официальном сайте чемпионата мира по автогнонкам в классе машин "Формула-1".

Ранее специализированные СМИ гадали о том, проведет ли Райкконен сезон-2019 в Феррари и будет ли это 9-й подряд сезон для пилота в команде.

Райкконен впервые дебютировал в команде в сезоне 2007 года, завоевав в том же году свой единственный титул чемпиона Формулы-1. Он выступал в "Феррари" до 2009 года, а затем покинул Формулу-1 на сезоны 2010 и 2011 годов, перейдя в ралли. Затем он вернулся в Ф-1, выступая за Лотус в сезонах 2012 и 2013 годов.

11 сентября 2013 года Феррари объявила о возвращении спортсмена в команду на сезоны 2014 и 2015 года. Позднее он ежегодно продливал контракты на сезоны 2016/18.

Также сегодня было официально объявлено, что молодой пилот Чарльз Леклерк заменит Райкконена в Феррари и присоединится к Себастьяну Феттелю в качестве второго основного пилота итальянской команды.