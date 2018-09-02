Хэмилтон выиграл гонку Формулы-1 Гран-при Италии, Райкконен пришел вторым

Британец укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Италии. Второе место досталось пилоту «Феррари» Кими Райкконену, который накануне был первым в квалификации.

Третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако по ходу гонки голландец получил пятисекундный штраф за некорректную борьбу с Валттери Боттасом и уступил в протоколе третье место финскому пилоту «Мерседеса», пропустив вперёд ещё и Себастьяна Феттеля.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Кими Райкконен («Феррари») +8,705

3. Валттери Боттас («Мерседес») +14,501

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16,669

5. Себастьян Феттель («Феррари») +18,569

6. Ромен Грожан («Хаас») +57,952

7. Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +58,831

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +59,781

9. Карлос Сайнс («Рено») +1.19,026

10. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

Не финишировали: Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Брендон Хартли («Торо Россо»).

После данного этапа Льюис Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1. В его активе стало 256 очков. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 30 очков. На третьей позиции находится Кими Райкконен, опережающий Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена. На счету Кими 164 очка.

В Кубке конструкторов после этапа в Венгрии лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье — «Ред Булл».