Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии Формулы-1

Дуэт пилотов "Феррари" обошел двух гонщиков "Мерседес".

В Монце на Национальном автодроме завершилась квалификация Гран-при Италии чемпмоната мира по автогонкам в классе Формула-1.

Самый быстрый круг в квалификации показал финский пилот итальянской команды Ferrari Кимми Райкконен, сообщает официальный сайт соревнований.

Результат Райкконена на самом быстром круге составил 1 минуту 19,119 секунды.

Его пантер по команде Себастьян Феттель показал второй результат - 1, 19,280. А пилоты Merсedes, на сей рах, заняли 3-4 места. Льюис Хэмилтон показал лучший результат 1:19.294, а Валттери Боттас - 1:19.656.

Примечательно, что толька эти четыре пилота преодолели круг в Монце быстрее, чем за 1 минуту и 20 секунд.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 2 сентября.