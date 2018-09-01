цей матеріал доступний українською

Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии Формулы-1

19:12, 01 сентября 2018
Мотор
433 0
Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии / Reuters

Самый быстрый круг в квалификации показал финский пилот итальянской команды Ferrari Кимми Райкконен, сообщает официальный сайт соревнований

Результат Райкконена на самом быстром круге составил 1 минуту 19,119 секунды.

Его пантер по команде Себастьян Феттель показал второй результат - 1, 19,280. А пилоты Merсedes, на сей рах, заняли 3-4 места. Льюис Хэмилтон показал лучший результат  1:19.294, а Валттери Боттас - 1:19.656.

Примечательно, что толька эти четыре пилота преодолели круг в Монце быстрее, чем за 1 минуту и 20 секунд.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 2 сентября. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Формула-1 Гран-при Италии