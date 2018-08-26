Феттель выиграл гонку Гран-при Бельгии, Алонсо попал в крупную аварию на Формуле-1

Льюис Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачёте чемпионата мира.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в гонке Формулы-1 - Гран-при Бельгии. Немец уверенно выиграл, опередив гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который пришел вторым. Третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

На старте гонки произошла крупная авария с участием экс-чемпиона мира, пилота «Макларена» Фернандо Алонсо. Испанца выбил на торможении в первом повороте гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг, в результате чего «Макларен» Алонсо врезался и переехал «Заубер» Шарля Леклера. Также сломалось антикрыло на машие Даниэля Риккардо, однако после пит-стопа австралиец сумел продолжить заезд.

Все гонщики не пострадали и самостоятельно выбрались из поврежденных машин.

Формула-1. Гран-при Бельгии.

Топ-10

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11,061

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +31,372

4. Валттери Боттас («Мерседес») +1.03,605

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +1.11,023

6. Эстебан Окон («Рейсинг Пойнт Форс Индия») +1.19,520

7. Ромен Грожан («Хаас») +1.25,953

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.27,639

9. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.45,892

10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

Не финишировали: Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Кими Райкконен («Феррари»), Шарль Леклер («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»), Нико Хюлькенберг («Рено»).

Льюис Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачёте чемпионата мира. В его активе стало 231 очко. Второе место занимает Себастьян Феттель, уступая Хэмилтону 17 очков. На третьей позиции находится Кими Райкконен, на его счету 146 очков.

В Кубке конструкторов после этапа в Венгрии лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье - «Ред Булл».