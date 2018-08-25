Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии Формулы-1 в дождь

Субботние соревнования Ф-1 прошли в очень тяжелых погодных условиях.

Субботняя сессия Гран При Бельгии на автодроме в Спа завершилась победой пилота Mercedes – на мокрой трассе в третьем сегменте Льюис опередил Себастьяна Феттеля на 0,7 секунды.

Эстебан Окон и Серхио Перес стали третьими и четвертым, сообщает Motorsport..

Два сегмента бельгийской квалификации прошли на сухой трассе, а перед самым началом третьего начался сильный дождь. Все пилоты сменили шины, но на последних минутах трасса начала вновь подсыхать. В этой ситуации Льюис Хэмилтон оказался быстрее всех, завоевав свой пятый поул в Спа.

Себастьян Феттель стал вторым, а пилоты новой старой команды Racing Point Force India завоевали места во втором ряду. Они воспользовлись тем, что Кими Райкконен и оба гонщика Red Bull не остались на трассе до конца и вернулись в боксы, потому не смогли улучшить свое время под клетчатым флагом.

Серхио Перес и Эстебан Окон повторили свои лучшие результаты в карьере. Когда дождь только начинался, оба попробовали проехать круг на сликах, но асфальт уже был слишком мокрым, и мексиканец едва не разбил машину в «Радийоне». Также под дождем ошиблись и многие другие гонщики, не исключая Хэмилтона, но серьезных инцидентов не было.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 26 августа.