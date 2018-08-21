Команда Формулы-1 Red Bull объявила о переходе Гасли

В Red Bull Гасли заменит Даниэля Риккардо, который покинет Red Bull после этого сезона и перейдет в Renault

Французский гонщик Пьер Гасли в 2019 году станет напарником Макса Ферстаппена – об этом объявлено официально.

В Red Bull Гасли заменит Даниэля Риккардо, который покинет Red Bull после этого сезона и перейдет в Renault, сообщает Motorsport.

Гасли дебютировал в Формуле 1 в 2017 году на Гран При Малайзии, заменив в составе Toro Rosso Даниила Квята. Текущий сезон стал для него первым полным в чемпионате мира. В 2018 году он трижды финишировал в зачетной зоне: в Бахрейне Пьер стал четвертым, затем закончил седьмым гонку в Монако и шестым в Венгрии.

Гасли стал основным кандидатом на место в команде из Милтон-Кинса после того, как Риккардо перешел в Renault, а Карлос Сайнс, который был связан контрактными обязательствами с Red Bull, заключил соглашение с McLaren.

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«С тех пор, как Пьер дебютировал в Формуле 1 в составе Toro Rosso менее года назад, он доказал, что обладает несомненным талантом, который Red Bull разглядела на ранних этапах его карьеры, – приводит пресс-служба Red Bull Racing слова руководителя команды Кристиана Хорнера. – Мы с нетерпением ждем начала работы с Пьером, который привнесет в команду свою скорость, мастерство и отношение к делу в 2019 году».

Гасли стал членом программы поддержки Red Bull Junior в 2013 году и выступал в ее цветах на протяжении всей последующей карьеры. В его активе – победа в серии GP2 в 2016 году, а также вице-чемпионский титул в японской Суперформуле в сезоне-2017.

«Контракт с Red Bull Racing был моей целью с тех пор, как я вступил в молодежную программу, – цитирует Гасли пресс-служба RBR. – Это невероятная возможность сделать очередной шаг вперед на пути к победам в Гран При и участию в борьбе за титул в чемпионате мира. Red Bull всегда ставила перед собой задачу бороться за победу в чемпионатах и гонках, и это именно то, чего хочу я».