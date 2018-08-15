Стало известно, кто заменит легенду Формулы-1 Алонсо в команде Макларен
19:01, 15 августа 2018Мотор
186 0
Место испанского гонщика займет его соотечественник Карлос Сайнс-младший.
Карлос Сайнс-младший / Red Bull
Пилот программы «Рено» Карлос Сайнс-младший подпишет двухлетний контракт с «Маклареном», сообщает ESPN.
Таким образом, испанец заменит в составе британской команды Фернандо Алонсо, который вчера, 14 августа, объявил об уходе из Формулы-1. Вместе с тем ещё не ясно, кто именно будет напарником Сайнса в «Макларене».
Приход Сайнса в «Макларен», вероятнее всего, будет означать, что новым пилотом «Ред Булл» в 2019 году станет Пьер Гасли, выступающий в нынешнем сезоне в составе «Торо Россо». Там француз заменит Даниэля Риккардо, который по окончании нынешнего сезона перейдёт в «Рено».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter