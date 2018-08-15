Стало известно, кто заменит легенду Формулы-1 Алонсо в команде Макларен

Место испанского гонщика займет его соотечественник Карлос Сайнс-младший.

Пилот программы «Рено» Карлос Сайнс-младший подпишет двухлетний контракт с «Маклареном», сообщает ESPN.

Таким образом, испанец заменит в составе британской команды Фернандо Алонсо, который вчера, 14 августа, объявил об уходе из Формулы-1. Вместе с тем ещё не ясно, кто именно будет напарником Сайнса в «Макларене».

Приход Сайнса в «Макларен», вероятнее всего, будет означать, что новым пилотом «Ред Булл» в 2019 году станет Пьер Гасли, выступающий в нынешнем сезоне в составе «Торо Россо». Там француз заменит Даниэля Риккардо, который по окончании нынешнего сезона перейдёт в «Рено».