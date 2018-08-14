Испанский гонщик Алонсо объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Пилот McLaren объявил, что не примет участия в сезоне 2019 года.

Испанский пилот Фернандо Алонсо уходит из самой престижной "королевской" серии автогонок Формулы 1.

Об этом сообщает Motorsport со ссылкой на официальный сайт McLaren.

При этом не сообщается, где продолжит карьеру двукратный чемпион мира. Команда также не сообщила, каким будет ее состав в 2019 году.

«После 17 чудесных лет в этом удивительном спорте для меня пришло время что-то поменять и двигаться дальше, – приводится в пресс-релизе цитата Алонсо. – Я наслаждался каждой минутой всех тех потрясающих сезонов и мне не хватит слов для благодарности людям, которые внесли свой вклад, делая те годы такими особенными.

Посмотрим, что принесет будущее. Новые, интереснейшие вызовы не за горами. Это один из самых счастливых периодов в моей жизни, но пришло время двигаться дальше.

Я принял это решение несколько месяцев назад, и оно было твердым. Я искренне благодарю Чейза Кэри и Liberty Media за их попытки заставить меня передумать, и всех остальных людей, которые связывались со мной в это время».

Алонсо допустил возвращение в Формулу 1 в будущем

Читайте такжеАлонсо и еще 32 великих чемпиона Формулы-1 вошли в Зал славы FIA

Одновременно с новостью на сайте McLaren, Алонсо опубликовал в твиттере видео-ролик с обращением к Формуле 1: «Дорогая Формула 1, ты не ожидала знакомства с мной, а я всегда был уверен, что хочу тебя узнать. Едва научившись ходить, я начал бежать на твой шум, на твои трассы, ничего о тебе толком не зная. Мы хорошо провели время вместе – были у нас и незабываемые периоды, бывали и очень плохие. Вместе с тобой мы играли с невероятными противниками, ты играла со мной, а я учился, как играть с тобой.

Я видел, как ты меняешься – иногда в лучшую сторону, иногда, по моему мнению, в худшую. Каждый раз, закрывая визор шлема, я чувствую, как ты меня обнимаешь, чувствую твою энергию, это ни с чем не сравнится.

Но сегодня передо мной стоят вызовы, которые больше, чем то, что ты можешь мне предложить. Я хочу запомнить тебя такой, какая ты есть сегодня. Я могу быть только благодарен тебе и людям, которые являются частью тебя, за то, что познакомили меня со многим культурами, традициями, языками и восхитительными людьми. За то, что были моей жизнью. Я знаю, ты любишь меня. Быть уверена – я люблю тебя тоже».

В пресс-релизе McLaren также приводится цитата руководителя команды Зака Брауна: «У каждого приходит время для перемен, и Фернандо решил, что его перемены пройдут в конце этого сезона. Мы уважаем его решение даже при том, что считаем, что он находится в лучшей форме за всю карьеру. Наш открытый диалог с Фернандо означал, что мы могли планировать такое развитие событий.

Он думал о своем будущем в течение последних месяцев, но конкурентоспособность Фернандо оставалась неизменной. Он продолжал выступать на самом высоком уровне, и мы знаем, что он будет делать это в оставшихся девяти гонках этого чемпионата».