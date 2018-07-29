Хэмилтон выиграл этап Формулы-1 Гран-при Венгрии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Венгрии на чемпионате Формулы-1. Второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, третьим финишировал его напарник Кими Райкконен.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Отметим, что по ходу последних кругов гонки Валттери Боттас столкнулся сначала с Себастьяном Феттелем, а затем и с Даниэлем Риккардо.

В общем зачёте разрыв между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем вырос до 24 очков. Идущий третьим Кими Райкконен уступает лидеру почти 70 баллов. Замыкают пятёрку сильнейших Валттери Боттас и Даниэль Риккардо.

В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» составляет 10 очков. Далее расположились «Ред Булл» и «Рено», а пятую строчку в борьбе с «Форс Индия» вернул себе «Хаас».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, состоится через четыре недели - 26 августа.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Кими Райкконен («Феррари»)

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Пьер Гасли («Торо Россо»)

7. Кевин Магнуссен («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Макларен»)

9. Карлос Сайнс («Рено»)

10. Ромен Грожан («Хаас»)

Не финишировали: Стоффель Вандорн («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Заубер»).