Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1

Дуэту пилотов Mercedes не было равных сегодня на трассе.

На автодроме Хунгароринг в Будапеште завершилась квалификация Гран-при Вкнгрии чемпионата мира по автоспорту в классе машин Формула-1.

Лучший результат показал британский пилот немецкой команды Mercedes Люис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Свой быстрейший круг британец проехал за 1 минуту 35,658 секунды.

Его партнер по команде Валттери Боттас отстал от напарника всего на 0,26 секунды.

3-4 места и вторую решетку стартового поля гонки по итогам квалификации заняли пилоты Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель.

Пятерку лучших гонщиков сегодня замкнул Карлос Сайнс на Renault.

Гонка Гран-при Венгрии состоитс завтра, в воскресенье, 29 июня. Начало - в 16.00 по киевскому времени.