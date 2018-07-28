Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Формулы-1
17:26, 28 июля 2018Мотор
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Дуэту пилотов Mercedes не было равных сегодня на трассе.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии / Reuters
На автодроме Хунгароринг в Будапеште завершилась квалификация Гран-при Вкнгрии чемпионата мира по автоспорту в классе машин Формула-1.
Лучший результат показал британский пилот немецкой команды Mercedes Люис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.
Свой быстрейший круг британец проехал за 1 минуту 35,658 секунды.
Его партнер по команде Валттери Боттас отстал от напарника всего на 0,26 секунды.
3-4 места и вторую решетку стартового поля гонки по итогам квалификации заняли пилоты Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель.
Пятерку лучших гонщиков сегодня замкнул Карлос Сайнс на Renault.
Гонка Гран-при Венгрии состоитс завтра, в воскресенье, 29 июня. Начало - в 16.00 по киевскому времени.
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