Умер экс-глава команды Формулы-1 Ferrari Серджио Маркионне

Маркионне скончался в больнице в Цюрихе утром 25 июля в возрасте 66 лет.

Бывший глава Ferrari и президент Fiat Chrysler скончался в больнице на 67-м году жизни.

Информацию о смерти Маркионне официально подтвердила итальянская холдинговая компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, которую возглавляет новый президент Ferrari Джон Элканн, сообщает Motorsport.

В заявлении приводятся его слова: «К сожалению, случилось то, чего мы боялись. Ушел Серджио Маркионне, человек и друг».

Маркионне скончался в больнице в Цюрихе утром 25 июля в возрасте 66 лет. В конце июня ему провели операцию на правом плече, после которой возникли осложнения, что привело к госпитализации. По информации из Италии, начиная с минувшей пятницы, глава Fiat Chrysler пребывал в коме.

Последнее публичное появление итальянско-канадского менеджера состоялось в Риме ровно месяц назад на церемонии передачи машин Jeep итальянской полиции. По сообщениям с мероприятия, на нем Маркионне выглядел уставшим и с трудом разговаривал.

В субботу, 21 июля, состоялось внеочередное заседание совета директоров Fiat Chrysler, на котором были приняты решения о замене Мариконне на постах, которые он занимал в компании.

В официальном заявлении подчеркивалось, что причиной этому стало следствием ухудшения его здоровья: «С глубокой скорбью Fiat Chrysler Automobiles N.V. сообщает, что на этой неделе неожиданно возникли осложнения в процессе восстановления господина Маркионне после операции, и в последние часы его состояние значительно ухудшилось. Как следствие, господин Маркионне не сможет вернуться к работе».

Президентом Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari стал Джон Элканн, а каждодневным руководством этих компаний будут заниматься генеральные директора Майк Манли и Луи Камильери.

Серджио Маркионне родился в 1952 году, в 13-летнем возрасте переехал с семьей в Канаду. Там он получил образование, причем сначала философское, а после юридическое. Он работал в ряде крупных компаний и начал сотрудничать с FIAT в качестве независимого консультанта в 2003-м, а уже через год получил пост генерального директора.

Перед началом мирового финансового кризиса в 2009 году Маркионне организовал успешное слияние FIAT с Chrysler, а в конце 2014-го сменил на должности президента Ferrari Луку ди Монтедземоло. У Маркионне осталась жена Мануэла и двое взрослых сыновей, Алессио и Тайлер.