Британец Хэмилтон на немецкой Mercedes выиграл Гран-при Германии "Формулы-1"
19:08, 22 июля 2018Мотор
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Его партнер по немецкой команде Валттери Боттас из Финляндии занял 2-е место в гонке.
Хэмилтон выиграл Гран-при Германии / Reuters
На трассе Хоккенхаймринг завершилась гонка этапу чемпионата мира по автоспорту среди машин класса "Формулы-1".
Победу в гонке одержал британский пилот немецкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.
Хэмилтон преодолел дистанцию за 1 час 32 минуты 29,845 секунды.
Его партнер по команде финсикй пилот Валттери Боттас завершил гонку вторым с отставанием в 4,835 секунды. На 3-м месте еще один финский пилот итальйнской Ferrari Кими Райкконен.
Таким образом, в зачете пилотов на счету Хэмилтона 188 очков. Он опережает Себастьяна Феттеля из Ferrari - 171.
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