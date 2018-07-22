Британец Хэмилтон на немецкой Mercedes выиграл Гран-при Германии "Формулы-1"

Его партнер по немецкой команде Валттери Боттас из Финляндии занял 2-е место в гонке.

На трассе Хоккенхаймринг завершилась гонка этапу чемпионата мира по автоспорту среди машин класса "Формулы-1".

Победу в гонке одержал британский пилот немецкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел дистанцию за 1 час 32 минуты 29,845 секунды.

Его партнер по команде финсикй пилот Валттери Боттас завершил гонку вторым с отставанием в 4,835 секунды. На 3-м месте еще один финский пилот итальйнской Ferrari Кими Райкконен.

Таким образом, в зачете пилотов на счету Хэмилтона 188 очков. Он опережает Себастьяна Феттеля из Ferrari - 171.