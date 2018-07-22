Британец Хэмилтон на немецкой Mercedes выиграл Гран-при Германии "Формулы-1"

19:08, 22 июля 2018
Мотор
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Хэмилтон выиграл Гран-при Германии / Reuters

Победу в гонке одержал британский пилот немецкой команды Mercedes Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел дистанцию за 1 час 32 минуты 29,845 секунды.

Его партнер по команде финсикй пилот Валттери Боттас завершил гонку вторым с отставанием в 4,835 секунды. На 3-м месте еще один финский пилот итальйнской Ferrari Кими Райкконен.

Таким образом, в зачете пилотов на счету Хэмилтона 188 очков. Он опережает  Себастьяна Феттеля из Ferrari - 171.

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Теги: #Формула-1#Льюис Хэмилтон