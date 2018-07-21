Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию на Гран-при Германии

Британец Льюис Хэмилтон из-за поломки будет стартовать в воскресенье с четвертой позиции.

Пилот команды Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию очередного этапа Формулы-1 - Гран-при Германии.

Второй результат показал гонщик Mercedes Валттери Боттас, а тройку лидеров замкнул еще один представитель Ferrari Кими Райкконен, сообщает сайт соревнований.

Стоит отметить, что один из фаворитов заезда - Льюис Хэмилтон из Mercedes - не смог пройти второй сегмент. На дистанции у него отказала коробка передач, после чего британцу пришлось сойти по рекомендации механиков. В решающем заезде он будет стартовать под четвертым номером.

Пилот Red Bull Даниэль Риккардо из-за штрафа будет стартовать на Гран-при с последнего места.

Гонка Гран-при Германии состоится завтра. Напомним, в личном первенстве на чемпионате мира Формулы-1 лидирует Феттель (171 очко), Хэмилтон идет вторым (163), а Райкконен занимает третье место (116).