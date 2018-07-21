Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию на Гран-при Германии

19:32, 21 июля 2018
Мотор
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Себастьян Феттель / REUTERS

Второй результат показал гонщик Mercedes Валттери Боттас, а тройку лидеров замкнул еще один представитель Ferrari Кими Райкконен, сообщает сайт соревнований.

Стоит отметить, что один из фаворитов заезда - Льюис Хэмилтон из Mercedes - не смог пройти второй сегмент. На дистанции у него отказала коробка передач, после чего британцу пришлось сойти по рекомендации механиков. В решающем заезде он будет стартовать под четвертым номером. 

Пилот Red Bull Даниэль Риккардо из-за штрафа будет стартовать на Гран-при с последнего места.

Гонка Гран-при Германии состоится завтра. Напомним, в личном первенстве на чемпионате мира Формулы-1 лидирует Феттель (171 очко), Хэмилтон идет вторым (163), а Райкконен занимает третье место (116). 

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Теги: #Формула-1