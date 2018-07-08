Немец Феттель выиграл Гран-при Великобритании, британский гонщик Хэмилтон пришел вторым
Пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель одержал победу в гонке на Гран-при Великобритании. Второе место досталось пилоту «Мерседеса» британцу Льюису Хэмилтону, который вчера показал лучшее время в квалификации. Третьим финишировал финн Кими Райкконен на "Феррари".
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Формула-1. Гран-при Великобритании
Топ-10
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264
3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652
4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188
10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129
Не финишировали:
Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Рено»), Ромен Грожан («Хаас»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Шарль Леклер («Заубер»), Брендон Хартли («Торо Россо»).