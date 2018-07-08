Немец Феттель выиграл Гран-при Великобритании, британский гонщик Хэмилтон пришел вторым

18:02, 08 июля 2018
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Себастьян Феттель - победитель Гран-при Великобритании / REUTERS

Пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель одержал победу в гонке на Гран-при Великобритании. Второе место досталось пилоту «Мерседеса» британцу Льюису Хэмилтону, который вчера показал лучшее время в квалификации. Третьим финишировал финн Кими Райкконен на "Феррари". 

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Формула-1. Гран-при Великобритании

Топ-10

1. Себастьян Феттель («Феррари») 1.27.29,784 

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,264 

3. Кими Райкконен («Феррари») +3,652 

4. Валттери Боттас («Мерседес») +8,883 

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +9,500 

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,220 

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +29,930 

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +31,115 

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +33,188 

10. Пьер Гасли («Торо Россо») +34,129 

Не финишировали:

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Рено»), Ромен Грожан («Хаас»), Маркус Эрикссон («Заубер»), Шарль Леклер («Заубер»), Брендон Хартли («Торо Россо»). 

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Теги: #Формула-1