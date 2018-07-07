Британский пилот "Мерседес" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Британии Формулы-1

Спортсмен показал быстрейший круг на трассе в Сильверстоуне.

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация Гран-при Великобритании чемпионата мира по автоспорту в классе машин Формула-1, где быстрейший круг преодолел британский пилот немецкой команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Он показал результат 1 минута 25,892 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Пилот на 0,044 секунды финишировал быстрее Себастьяна Феттеля из "Феррари".

На второй решетке стартового поля в гонке стартуют партнер Феттеля по команде Кими Райкконен и Валттери Боттас из "Мерседес".

Пилоты "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо заняли, соответственно, 5-6 места.

Гонка Гран-при Британии на трассе в Сильверстоуне состоится в воскресенье, 8 июля.