Пилот "Ред Булл" Ферстаппен неожиданно выиграл гонку Гран-при Австрии Формулы-1

На финише он был сильнее и Райкконена и Феттеля, а два пилота "Мерседес" сошли с дистанции.

Гонка Гра-при Австрии чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" завершилась сегодня сенсационным успехом Макса Фрстаппена из команды "Ред Булл". Пилот преодолел дистанцию в 71 круг за 1 час 21 минуту 56.024 секунды, сообщает официальный сайт соревнований. На 1.504 секунды от победителя отстал Кими Райкконен из Феррари, и на 3.181 секунды партнер по команде Райкконена Себастьян Феттель. Любопытно, что оба пилота команды-лидеры "Формулы-1" нынешнего сезона "Мерседес" сошли по ходу дистанции. Льюис Хэмилтон прекратил борьбу на 62-м круге, а Валттери Боттас еще в самом начале гонки - на 13-м.

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