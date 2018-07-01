Пилот "Ред Булл" Ферстаппен неожиданно выиграл гонку Гран-при Австрии Формулы-1

18:08, 01 июля 2018
Мотор
94 0
Макс Ферстаппен выиграл гонку &quot;Формулы-1&quot; в Австрии / besthqwallpapers.com

Гонка Гра-при Австрии чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" завершилась сегодня сенсационным успехом Макса Фрстаппена из команды "Ред Булл".

Пилот преодолел дистанцию в 71 круг за 1 час 21 минуту 56.024 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

На 1.504 секунды от победителя отстал Кими Райкконен из Феррари, и на 3.181 секунды  партнер по команде Райкконена Себастьян Феттель.

Любопытно, что оба пилота команды-лидеры "Формулы-1" нынешнего сезона "Мерседес" сошли по ходу дистанции. Льюис Хэмилтон прекратил борьбу на 62-м круге, а Валттери Боттас еще в самом начале гонки - на 13-м.   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Формула-1#Гран-при Австрии