Пилот "Мерседес" Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Формулы-1

18:11, 30 июня 2018
Мотор
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Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии / Reuters

На автодроме Ред Булл Ринг близ деревни Шпильберг (Штирия, Австрия) завершилась квалификация Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", где победу одержал финский пилот немецкой команды "Мерседес" Валттери Боттас.

Свой быстрейший круг он преодолел за 1:03.130, сообщает официальный сайт соревнований.

Финн лишь на 0,019 секунды опередил партнера по команде британского пилота Льюиса Хэмилтона. 

На второй решетке стартового поля расположились два пилота "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен. А пятерку сильнейших по итогам квалификации замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Гонка Гран-при Австрии состоится завтра, в воскресенье, 1 июля.

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Теги: #Формула-1#Валттери Боттас