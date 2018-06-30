Пилот "Мерседес" Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии Формулы-1
18:11, 30 июня 2018Мотор
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Гонщик на 0,019 секунды опередил более титулованного и опытного партнера по команде Хэмилтона.
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии / Reuters
На автодроме Ред Булл Ринг близ деревни Шпильберг (Штирия, Австрия) завершилась квалификация Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", где победу одержал финский пилот немецкой команды "Мерседес" Валттери Боттас.
Свой быстрейший круг он преодолел за 1:03.130, сообщает официальный сайт соревнований.
Финн лишь на 0,019 секунды опередил партнера по команде британского пилота Льюиса Хэмилтона.
На второй решетке стартового поля расположились два пилота "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен. А пятерку сильнейших по итогам квалификации замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Гонка Гран-при Австрии состоится завтра, в воскресенье, 1 июля.
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