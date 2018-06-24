Британец Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции в чемпионате Формулы-1

Второе место досталось Максу Ферстаппену, третьим пришел Кими Райкконен на "Феррари".

Пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Гонка проходила на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Второе место вслед за Хэмилтоном досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим финишировал Кими Райкконен на «Феррари». Формула-1. Гран-при Франции. Гонка Топ-10 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,090 3. Кими Райкконен («Феррари») +25,888 4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +34,736 5. Себастьян Феттель («Феррари») +1.01,935 6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.19,364 7. Валттери Боттас («Мерседес») +1.20,632 8. Карлос Сайнс («Рено») +1.27,184 9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.31,989 10. Шарль Леклер («Заубер») +1.33,873 Сошли с дистанции: Серхио Перес («Форс-Индия»), Эстебан Окон («Форс-Индия»), Пьер Гасли («Торо Россо»).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter