Британец Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции в чемпионате Формулы-1
Пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Гонка проходила на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.
Второе место вслед за Хэмилтоном досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим финишировал Кими Райкконен на «Феррари».
Формула-1. Гран-при Франции. Гонка
Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,090
3. Кими Райкконен («Феррари») +25,888
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +34,736
5. Себастьян Феттель («Феррари») +1.01,935
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.19,364
7. Валттери Боттас («Мерседес») +1.20,632
8. Карлос Сайнс («Рено») +1.27,184
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.31,989
10. Шарль Леклер («Заубер») +1.33,873
Сошли с дистанции: Серхио Перес («Форс-Индия»), Эстебан Окон («Форс-Индия»), Пьер Гасли («Торо Россо»).