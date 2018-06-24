Британец Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Франции в чемпионате Формулы-1

19:06, 24 июня 2018
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Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Франции в "Формуле-1" / Reuters

Пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Гонка проходила на трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.

Второе место вслед за Хэмилтоном досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третьим финишировал Кими Райкконен на «Феррари». 

Формула-1. Гран-при Франции. Гонка 

Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,090 

3. Кими Райкконен («Феррари») +25,888 

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +34,736 

5. Себастьян Феттель («Феррари») +1.01,935 

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.19,364 

7. Валттери Боттас («Мерседес») +1.20,632 

8. Карлос Сайнс («Рено») +1.27,184 

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.31,989 

10. Шарль Леклер («Заубер») +1.33,873 

Сошли с дистанции: Серхио Перес («Форс-Индия»), Эстебан Окон («Форс-Индия»), Пьер Гасли («Торо Россо»).

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Теги: #Формула-1#Льюис Хэмилтон