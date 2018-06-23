Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции Формулы-1

Британец стартует с первой решетки стартового поля вместе со своим напарником по команде финном Боттасом.

На трассе Поль Рикар в пригороде Марселя завершилась квалификация этапа Гран-при Франции в автогонках "Формулы-1, где победу одержал британский пилот Льюис Хэмилтон на немецкой машине Мерседес. Свой быстрейший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 30 029 секунды, сообщает официальный сайт соревнований. Компанию на первом поле стартовой решетки ему состоавит партнер по команде Валттери Боттас из Финляндии.с результатом 1:30,147. Далее финишировали пилот итальянской "Феррари" Себастьян Феттель и два пилота австрийской "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Шестерку лучших гонщиков квалификации замкнул второй пилот "Феррари" Кими Райкконен. Гонка Гран-при Франции состоится в воскресенье, 24 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter