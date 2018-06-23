Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции Формулы-1
18:56, 23 июня 2018Мотор
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Британец стартует с первой решетки стартового поля вместе со своим напарником по команде финном Боттасом.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции / Reuters
На трассе Поль Рикар в пригороде Марселя завершилась квалификация этапа Гран-при Франции в автогонках "Формулы-1, где победу одержал британский пилот Льюис Хэмилтон на немецкой машине Мерседес.
Свой быстрейший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 30 029 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Компанию на первом поле стартовой решетки ему состоавит партнер по команде Валттери Боттас из Финляндии.с результатом 1:30,147.
Далее финишировали пилот итальянской "Феррари" Себастьян Феттель и два пилота австрийской "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.
Шестерку лучших гонщиков квалификации замкнул второй пилот "Феррари" Кими Райкконен.
Гонка Гран-при Франции состоится в воскресенье, 24 июня.
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