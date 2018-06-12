Руководство Формулы-1 оправдало девушку, которая ошибочно сигнализировала финиш гонки

Директор чемпионата Формулы-1 прокомментировал невероятный инцидент на Гран-при Канады.

На очередном этапе Формулы-1 - Гран-при Канады - произошел невероятный инцидент. За круг до финиша девушка, которая должна была давать сигнал об окончании гонки, взмахнула клетчатым флагом. Таким образом, гонщики проехали не 70, а 69 кругов.

Впоследствии оказалось, что виновата не девушка, а маршал, по какой-то причине перепутавший последний круг с предпоследним, сообщает formula1.com.

Читайте такжеНемецкий гонщик "Феррари" Феттель пришел первым на Гран-при Канады в Формуле-1

“Клетчатый флаг появился на трассе на круг раньше, поскольку у нас возникли проблемы с коммуникацией между сотрудниками и человеком, фиксирующим финиш гонки. Он подумал, что круг был последним, этот человек запросил информацию в центре контроля гонки, они подтвердили данные, подумав, что тот лишь сообщил о начале последнего круга, а не задал им вопрос. После этого последовала команда девушке, а она начала размахивать клетчатым флагом. Не ее вина в том, что так получилось”, - сказал гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг.

Напомним, что победителем Гран-при Канады стал немецкий гонщик "Феррари" Себастиан Феттель, а действующий чемпион Льюис Хэмилтон завершил гонку лишь 5-м.