Немецкий гонщик "Феррари" Феттель пришел первым на Гран-при Канады в Формуле-1

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон - только на 5-м месте.

Пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель одержал победу в гонке на Гран-при Канады. Второе место досталось пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу, третьим финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон – только на 5-м месте. Формула-1. Гран-при Канады. Топ-10 1. Себастьян Феттель («Феррари») 2. Валттери Боттас («Мерседес») 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 6. Кими Райкконен («Феррари») 7. Нико Хюлькенберг («Рено») 8. Карлос Сайнс («Рено») 9. Эстебан Окон («Форс Индия») 10. Шарль Леклер («Заубер») Не финишировали: Фернандо Алонсо («Макларен»), Лэнс Стролл («Уильямс»), Брендон Хартли («Торо Россо»).

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