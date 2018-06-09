Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады Формулы-1

Пилот "Феррари" опередил оба "Мерседеса" показав лучший результат на круге.

В Монреале (Канада) на автодроме им. Жиля Вильнева завершилась квалификация гонки этапа Гран-при Канады чемпионата мира по автоспорту в "королевском" классе Формула-1, где победу одержал немец Себастьн Феттель из итальянской "Феррари".

Немец показал результат быстрейшего круга в 1 минуту 10.764 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Следом за ним финишировали Валттери Боттас, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон, который сенсационно даже не попал в тройку сильнейших, и будут стартовать со второй решетки стартового поля, но лишь с четвертого места.

Гонка Гран-при Канады состоится в воскресенье, 10 июня и начнется в 21.00 по Киеву.