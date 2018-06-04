На этапе чемпионата Европы по Ралли украинцы вошли в топ-3 квалификации.

В Греции состоялось Ралли Акрополис-2018.

1-3 июня в Греции состоялся 3-й этап Чемпионата Европы по ралли – Ралли Акрополис, в котором принимал участие и самый титулованный украинский экипаж пилота Юрия Протасова и штурмана Павла Черепина.

Несмотря на 2,5 года паузы в карьере, отсутствие полноценной тренировочной и соревновательной программы и новую для себя технику, украинцы продемонстрировали готовность к возвращению на свой привычный топ-уровень и показали впечатляющую скорость, заняв 3-е место в квалификации, сообщили УНИАН в пресс-службе команды.

Уже в свободных заездах перед квалификацией Протасов с Черепиным совершили мини-сенсацию, установив в двух проездах, соответственно, второе и третье время, опередив всю итоговую тройку призеров Ралли Акрополис 2018. В квалификации украинцы подтвердили свой высокий уровень и показали третий результат с отставанием от первого менее чем в 0,5 секунды с километра и пропустив вперед только действующего лидера чемпионата и заводского пилота Skoda Motorsport. Юрий и Павел, кстати, впервые в карьере выступали на Skoda Fabia R5, а не на привычном Ford Fiesta, на котором экипаж становился вице-чемпионом мира 2015 года в классе WRC2.

Высокий результат в квалификации позволял самостоятельно выбирать стартовую позицию, что на каменистой, пыльной и жаркой трассе Ралли Акрополис является очень важным фактором. Стартовать лучше всего было во втором десятке, именно такой совет дал Юрию Протасову трехкратный чемпион Европы поляк Каетан Каетанович, который в этом году в чемпионате не участвует, но консультирует украинских пилотов.

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Стратегический план экипажа на гонку предполагал осторожное начало – важно было нащупать свой темп, не допуская серьезных ошибок и не рискуя сверх меры. Первый день ралли, пятницу, экипаж провел в осторожном темпе и закончил на 6-й позиции, всего в нескольких секундах от призовой тройки, что позволяло постепенно наращивать темп и давление на соперников. Уже с первого спецучастка субботы украинцы ускорились и отыграли еще 2 позиции, переместившись на четвертую строку протокола. К сожалению, второй спецучасток спутал экипажу все планы – прокол колеса, его замена и доезд до финиша в пыли от идущего впереди экипажа стоил Протасову с Черепиным потери трех минут, и, как выяснилось позже, завершился окончательным сходом из-за поврежденной системы охлаждения двигателя.

Юрий Протасов, пилот: «Мы достаточно быстро ехали, шли четвертыми и, как показала квалификация, были готовы побороться за награды, но, к сожалению, сначала прокол колеса, а потом и технические проблемы с автомобилем не дали нам этого сделать. Рисковать перегреванием мотора и его окончательным выходом из строя мы не могли и были вынуждены оформить сход. Но это ралли. Есть высокие шансы еще выйти на старт серьезного этапа в этом году и мы будем еще больше работать, чтобы этот шанс не упустить. Большое спасибо компаниям Go+Cars, MIDA и Pirelli Motorsport, благодаря которым этот этап для нас стал возможен, команде Proracing, механики и инженеры которой проделали впечатляющую работу и подготовили для нас отличный автомобиль, компании Heroes Group – настоящих профессионалов спортивного менеджмента и конечно же наших информационных партнеров. Хочу отдельно поблагодарить всех, кто нас поддерживал, и в Греции, куда приехало немало украинских и активно болеющих за нас польских болельщиков, и дома, у ТВ-экранов и мониторов. Все это очень чувствовалось и помогало».

Павел Черепин, штурман: «Если честно, результаты квалификации даже нас самих приятно удивили – топ-3 Европы, пусть и на одном спецучастке... мы ожидали, что за 2,5 года паузы откатимся чуть подальше. 2 хорошие новости: во-первых, наша полноприводная скорость никуда от нас не делась - мы отлично видим по своей езде, где берутся все быстрые времена соперников, во-вторых, Ралли Акрополис не было нашей последней гонкой в этом сезоне. Мы обязательно еще выйдем на старт в 2018-м. В следующий раз, верим, все сложится лучше!».