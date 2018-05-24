Украинский экипаж примет участие в этапе Чемпионата Европы по ралли

Юрий Протасов и Павел Черепин будут соревноваться на Ралли Акрополис.

Самый титулованный украинский раллийный экипаж - пилот Юрий Протасов и его штурман Павел Черепин - возвращаются на мировые трассы и примут участие в этапе Чемпионата Европы – Ралли Акрополис.

Гонка пройдет в Греции 1-3 июня 2018 года, сообщает на официальной странице экипажа в Facebook.

Украинские гонщики выступят на Skoda Fabia R5, подготовленный литовской командой ProRacing при поддержке ряда украинских и польских компаний, в первую очередь – GO+Cars и МИДА.

Пик карьеры экипажа пришелся на 2014-2015 гг., когда им были завоеваны подиумы и одержаны победы на этапах чемпионата мира по ралли в классе WRC-2, а также победа на спецучастке Чемпионата Мира в абсолютном зачете.

Вынужденную паузу экипаж заполнял активными тренировками, и в 2018 году было принято решение о возвращении в большие гонки. В феврале экипаж успешно выступил в переднеприводном классе на снежном этапе Чемпионата Мира в Швеции, а с началом лета пришло время вернуться на излюбленную полноприводную технику и привычное гравийное покрытие.

3 лучших результата Юрия Протасова в Греции:

–2010 год, Чемпионат Европы – победа в абсолютном зачете

–2012 год, Чемпионат Мира – победа в классе 3

–2013 год, Чемпионат Мира – 2 место в классе WRC-2

Топ-достижения экипажа Юрия Протасова и Павла Черепина:

– Вице-чемпионы мира по ралли 2015 года в классе WRC-2

– Обладатели награды Министерства спорта Украины за наивысшее достижение украинского автоспорта на международной арене

– Первые и единственные украинцы, выигрывавшие спецучасток Чемпионата Мира по ралли (WRC) в абсолютном зачете (Ралли Швеции 2015)

Победы и подиумы на WRC-2 (2014-2015 гг.):

– WRC2 Rally Monte-Carlo 2014: 1 место

– WRC2 Rally Mexico 2014: 1 место

– WRC2 Rally Sardegna 2015: 1 место

– WRC2 Rally Australia 2015: 2 место

– WRC2 Rally Australia 2014: 3 место

– WRC2 Rally Sardegna 2014: 3 место

– WRC2 Rally Finland 2015: 3 место

– RC2 Rally Germany 2015: 3 место