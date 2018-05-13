Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Испании на Формуле-1
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке на Гран-при Испании, которая завершилась в Барселоне. Второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, третьим финишировал Макс Ферстаппен на болиде «Феррари».
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873
4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
7. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Серхио Перес («Форс Индия») +2 круга
10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
12. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
13. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга
14. Сергей Сироткин («Уильямс») +3 круга
Не финишировали: Стоффель Вандорн («Макларен»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Кими Райкконен («Феррари»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Пьер Гасли («Торо Россо»), Ромен Грожан («Хаас»).