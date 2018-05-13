Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Испании на Формуле-1

18:18, 13 мая 2018
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Льюис Хэмилтон (в центре) выиграл Гран-при Барселоны / REUTERS

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке на Гран-при Испании, которая завершилась в Барселоне. Второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, третьим финишировал Макс Ферстаппен на болиде «Феррари».

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка 

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 

2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593 

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873 

4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584 

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058 

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг 

7. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг 

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг 

9. Серхио Перес («Форс Индия») +2 круга 

10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга 

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга 

12. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга 

13. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга 

14. Сергей Сироткин («Уильямс») +3 круга 

Не финишировали: Стоффель Вандорн («Макларен»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Кими Райкконен («Феррари»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Пьер Гасли («Торо Россо»), Ромен Грожан («Хаас»).

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Теги: #Формула-1#Льюис Хэмилтон