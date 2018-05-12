Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании Формулы - 1

Компанию на стартовой решетке пилоту составит егог напарник по "Мерседес" Валттери Боттас.

В Барселоне завершилась квалификация этапа Гран-при чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Испании, которую выиграл британский пилот "Мерседес" Льюи Хэмилтон.

Хэмилтон преодолел свой быстрейший круг за 1 минуту 16,173 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Его партнер по Мерседес Валттери Боттас показал второй результат, отстав всего на 0,04 секунды. Себастьян Феттель из итальянской Феррари замкнул тройку сильнейших пилотов квалификации с отставанием в 0,132 секунды от победителя.

Любопытно, что в 6-ке сильнейших на стартовой решетке гонки буду последовательно по два пилота от Мерседес, Феррари и Ред Булл. Компанию Феттелю на втором ряду решетки составил Кими Райкконен, а 5-6 места стартовой решетки займут пилоты Ред Булл Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

Гонка Гран-при Испании состоится в воскресенье, 13 мая.